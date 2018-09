Van Europese evenementenhal waar topbasketbal gespeeld werd naar pakjescenter

Bree -

De Expodroom is verkocht. Eindelijk, want de voormalige evenementenhal waar Clijsters en Henin ooit nog een klinkende Fed Cupoverwinning boekten, staat al jaren te koop. De hallen, terreinen en de kantoren in de kanaalboot op de site hebben een nieuwe eigenaar: het bedrijf Global Estate Group gaat er een logistiek centrum neerzetten. “De deal is nog vers”, zegt Claudine Vanlaere van Global Estate Group, “maar ons centrum moet inspelen op de pakjesnoden in deze regio.”