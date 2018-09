Alken - De brandweer is momenteel een brand aan het blussen in feestzaal De Schuur in de Vliegstraat in Alken.

Volgens de eerste berichten zouden in een gedeelte van de hoeve de vlammen uit het dak slaan. Vandaag was in het complex een barbecue gepland. Meer informatie ontbreekt voorlopig.

Foto: ToPa

