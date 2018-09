Martinez verrast in Schotland: vuurdoop voor Castagne, ook Tielemans en T. Hazard in de basis

Roberto Martinez heeft in de oefenwedstrijd van de Rode Duivels in en tegen Schotland toch veel meer dan verwacht geëxperimenteerd met zijn basiselftal dan verwacht. De Spaanse bondscoach posteerde vrijdagavond nieuwkomer Timothy Castagne meteen in de basis. Ook Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Mousa Dembélé mochten starten.