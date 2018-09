De rechterhand van Raf Simons

Ze zou in Tokio kunnen wonen, maar voorlopig pendelt Bianca Quets-Luzi (41) tussen New York en Antwerpen: de twee plekken waar ze topontwerper Raf Simons met raad en daad bijstaat. De Genkse met Italiaanse roots zag een loopbaan in de politiek wel zitten, maar de mode riep. “Ik was een wereldverbeteraar, maar nu voel ik me vooral een probleemoplosser.”

“Sorry voor het wachten. Zin in iets fris? Of zoeken we meteen een terrasje in de schaduw op?” Bianca Quets-Luzi laat er geen gras over groeien. Op deze zoveelste warme dag in juli is het ...