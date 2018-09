Gerecht voert huiszoeking uit bij Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove

Het gerecht heeft vrijdag een huiszoeking uitgevoerd bij Dries Van Langenhove, de oprichter van de rechtse studentengroep Schild & Vrienden. Dat werd aan onze redactie bevestigd.

In het onderzoek naar de conservatieve beweging Schild & Vrienden heeft vrijdag een huiszoeking bij Dries Van Langenhove plaatsgevonden. De 25-jarige oprichter en voorzitter van de beweging was daar niet van op de hoogte. Volgens VTM Nieuws werd er bij de huiszoeking onder meer computermateriaal in beslag genomen.

Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, liet donderdag weten een gerechtelijk onderzoek te starten naar Schild & Vrienden. “Er is een onderzoek gestart om te bepalen of en door wie er strafbare feiten gepleegd zijn”, aldus woordvoerder An Schoonjans. “Dan zal ook gekeken worden of we mensen moeten verhoren en wie. Maar voorlopig kunnen we daar nog weinig over zeggen omdat het onderzoek in een beginstadium zit.”

Reportage

De beweging kwam in opspraak na een spraakmakende Pano-reportage woensdagavond. De reportagemakers slaagden erin inzage te krijgen in de geheime chatgroepen van Schild & Vrienden. Daar communiceerde een kerngroep van de beweging met elkaar.

De duizenden berichten op de geheime pagina bleken te bulken van het racisme. Bij de video van een uitgehongerd zwart jongetje werd bijvoorbeeld een liedje gemonteerd: I Don’t Care (het kan me niet schelen), I Love It. In andere berichten gaat het over “luie tyfusneger”, “vrouwelijke makakken” of moslims als terroristen. Opvallend zijn ook de vele verwijzingen naar het nazisme, met zelfs een fotomontage van Dries Van Langenhove als Hitler.