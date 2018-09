HASSELTPatrick Van de Sande, oprichter en CEO van audiogroothandel PVS in Hasselt, geeft de fakkel door aan zijn zoon Tom. Dat heeft de stichter van de wereldspeler in audio-appatuur bekendgemaakt naar aanleiding van de viering van 35 jaar PVS. Het bedrijf heeft zopas een investering van 7 miljoen euro afgerond in nieuwe gebouwen voor R&D, testing en distributie in Stevoort. En daarbij blijft het niet: PVS heeft nog grote plannen in Stevoort.