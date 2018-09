Dylan Teuns na nieuwe ereplaats in Vuelta: “Het begint frustrerend te worden”

Dylan Teuns (BMC) trok vrijdag voor de derde dag op rij in de aanval in de Vuelta, maar moest vrede nemen met alweer een ereplaats. Hij werd derde, net zoals in de etappe naar La Covatilla, waar Ben King voor de tweede keer won.

Teuns reed donderdag naar een vierde en woensdag naar een vijfde plaats. “Het was eigenlijk niet de bedoeling om mee te gaan in de ontsnapping vandaag”, deed hij na afloop uit de doeken. “Maar als je zo’n chaotische start hebt, met de ene aanval na de andere, kom je soms opeens in een goede positie. Ik schoof zonder al te veel moeite, zonder al te veel energie te verspillen mee met een groepje van vijf of zes renners en samen kwamen we dan in een kopgroep van twintig. Ja, toen ik daar dan belandde ging ik ook de benen niet stil houden. Ik heb mijn deel van het werk gedaan en was er nog bij op de slotklim.”

Teuns koerste verstandig en liet zich niet gek maken met de vroege aanval van Zakarin. Toen Majka wegsprong op het eind, reed Teuns op de steilste stukken naar de Pool toe. Samen reden ze op kop op anderhalve kilometer van de finish. Het zag er goed uit, tot Rodriguez hen voorbij kwam op 1,1 kilometer. “Ik ken die jongen helemaal niet, het was een verrassing voor mij toen hij daar opeens kwam aanzetten. Ik zag hem niet, en toen hij ons passeerde zat er echt veel snee op, het was echt indrukwekkend, zo’n snelheid op zo’n steile klim en zowel ik, als Majka had geen antwoord klaar. Derde was het hoogst haalbare voor mij, maar dit is wel een ontgoocheling, zeer zeker. Alweer een plek in de top tien, maar geen zege. Dat is jammer.”

“Natuurlijk lag die klim mij, maar als je voor de derde keer op rij meegaat in de ontsnapping, heb je niet meer die al te frisse benen. Dit is jammer, het begint een beetje frustrerend te worden. Donderdag was ik al super gefrustreerd, vandaag was derde het hoogst haalbare denk ik, maar het is gewoon jammer dat ik niet win. De benen zijn goed, de conditie is goed en ik mag tevreden zijn, maar ik kwam naar de Vuelta om een rit te winnen, helaas lukt het me niet.”

“Ja, dit is positief met het oog op het WK: ik rijd goed en deze Vuelta is een voorbereiding, maar ik zou toch graag eens winnen. Ik denk dat ik nu toch echt eens een paar dagen ga proberen om rustig te blijven, niet mee te gaan in de vlucht en om dan met iets frissere benen aan de start te komen van een rit en proberen dan toe te slaan.”