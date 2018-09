Lanaken / Maasmechelen - De politie Lanaken/Maasmechelen heeft de afgelopen dagen in de Dorpsstraat en op de Steenweg in Lanaken en de Industrielaan in Maasmechelen geflitst. Van de 1.093 bestuurders die een camera passeerden, reden er 162 te snel. In de Dorpsstraat reed een op drie sneller dan toegelaten. (mm)