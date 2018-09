Appartementsbrand in Tongeren nadat lamp bedekt wordt met kleding

Tongeren - Vandaag omstreeks 16.00 uur is de brandweer opgeroepen voor verdachte rook in de appartementsblok in de Sint-Servaesstraat ter hoogte van huisnummer 10 in Tongeren.

Bij het ter plaatse komen was er effectief een brand door een over hitte lamp bedekt met kleding. De 2 bewoners werden naar buiten gebracht en ter plaatse behandeld, zij moesten niet afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De schade is beperkt gebleven tot de dressing en het appartement is terug bewoonbaar. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse, want de volledige blok telt 16 appartementen.

Foto: NF