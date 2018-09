Drie Belgen bijten op moordende slotklim in de Vuelta tanden stuk op Spaanse neoprof

De dertiende etappe in de Ronde van Spanje is een prooi geworden voor de piepjonge Spanjaard Oscar Rodriguez. De 23-jarige neoprof van Euskadi Basque Country-Murias pakte bovenop La Camperona in stijl zijn eerste zege ooit bij de profs. Op de moordende slotklim finishten drie Belgen in de top-vijf: Dylan Teuns (derde), Bjorg Lambrecht (vierde) en Laurens De Plus (vijfde). Pieter Serry werd achtste. Jesus Herrada behoudt zijn rode leiderstrui.

De rit van vandaag was de start van een stevig drieluik dat het klassement - met alle favorieten op minder dan een minuut van elkaar - flink door elkaar zal moeten schudden. Het profiel van de dertiende etappe liet zich als volgt samenvatten: een lange aanloop naar de Puerto de Tarna (1.490 meter), maar uiteindelijk draaide alles om La Camperona, waar de etappe op 1.600 meter eindigde. Het was al de derde keer in vijf jaar tijd dat die col een aankomstplaats is. In 2014 won Ryder Hesjedal na een lange vlucht en twee jaar later was Sergey Lagutin de beste van de ontsnapping van de dag.

Meegaan met de lange vlucht, dat is de les uit het verleden. En dat hadden onze landgenoten goed begrepen. Maar liefst acht (!) landgenoten haakten hun wagonnetje tijdig aan bij een monsterontsnapping van dertig renners: vijf Lotto-Belgen (De Gendt, Lambrecht, Armee, Monfort en Van der Sande) een Quick-Stepduo (Serry en De Plus) en een BMC-eenzaat (Teuns). De grootste namen in de vlucht van de dag waren Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Ben King (Dimension Data), Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Sergio Henao (Team Sky) en Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida).

Elke ploeg had wel een mannetje mee en dus liet het peloton aanvankelijk betijen. Toen Benjamin King bij acht minuten voorsprong virtueel de rode leiderstrui in het bezit had, begon het peloton - onder aanvoering van Movistar en Cofidis - toch stilaan vaart te maken. Op de Puerto de Tarna kwam De Gendt als eerste boven, zijn ploegmakker Van der Sande moest definitief lossen. Toen al werd duidelijk dat de koplopers het onderling mochten uitvechten voor de ritzege. In de bevoorrading kwam even later De Plus ten val, gelukkig zonder veel erg.

Zoals verwacht werd alles beslist op de slotklim La Camperona, door kenners omschreven als “een­ ­Zoncolon, maar dan in pocketformaat. Een moordenaar.” De leiders begonnen met een voorsprong van drie en halve minuut op het peloton aan die helse slotklim. Ilnur Zakarin opende voorin de debatten, gezwind gecounterd door Rafal Majka. Maar de twee rasklimmers uit het oosten van Europa hadden zich een beetje verkeken op de laatste twee moordende kilometers met stroken die tot boven de 20 procent gaan.

En zo kon Dylan Teuns, die zijn klim uitstekend had ingedeeld, vanuit de achtergrond terug op het wiel duiken van Majka. Even leek onze talentvolle landgenoot zijn hand uit te steken naar de mooiste ritzege uit zijn carrière, maar het was de verrassende jonge Spanjaard Oscar Rodriguez die het beste eindschot in de kuiten had. De 23-jarige neoprof van het nietige Euskadi Basque Country-Murias pakte bovenop La Camperona zijn eerste zege ooit bij de profs. En hoe!

'The Young Prince!'



Oscar Rodriguez climbs to a first ever grand tour stage win at #LaVuelta18 pic.twitter.com/bYC7sbESdt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 7, 2018

Daarachter bleef Majka nog nipt Teuns voor in de strijd om de tweede plaats. Teuns werd deze Vuelta nu al twee keer derde, een keer vierde en een keer vijfde (bekijk zijn uitslagen hier). Knap, maar ook frustrerend voor de BMC-renner. Met Lambrecht (vierde) en De Plus (vijfde) stonden er vandaag drie landgenoten in de top-vijf. Pieter Serry werd achtste, Maxim Monfort elfde.

Bij de favorieten deed Nairo Quintana de beste zaak. De Colombiaan reed in het slot van de klim weg uit het peloton en pakte zo een beetje tijd op Yates, Valverde en Lopez. Jesús Herrada verloor wat van zijn pluimen, maar behoudt wel zijn rode leiderstrui. Zijn voorsprong op de echte favorieten voor de eindzege is wel gezakt van drie en halve minuut naar een kleine twee minuten.

Zaterdag wacht alweer een moordende etappe, met een finish op een onverhard stuk.

Rituitslag

1. Oscar Rodriguez (Spa/EUS)

2. Rafal Majka (Pol/BOH) op 0:19

3. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:30

4. Bjorg Lambrecht (Bel/LTS) 0:38

5. Laurens De Plus (Bel/QST) 0:43

6. Merhawi Kudus (Eri/DDD) 01:00

7. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 01:12

8. Pieter Serry (Bel/QST) 01:21

9. Edward Ravasi (Ita/UAD) 01:25

10. Benjamin King (VSt/DDD) 01:27

Algemeen klassement

1. Jesus Herrada (Spa/COF)

2. Simon Yates (GBr/MTS) op 01:42

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 01:50

4. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 01:54

5. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 02:23

6. Rigoberto Uran (Col/EFD) 02:33

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 02:35

8. Tony Gallopin (Fra/ALM) 02:40

9. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 02:44

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 02:47