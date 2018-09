Komst van één eend zet volledig eiland in rep en roer

Niue, een afgelegen eiland in de Stille Oceaan, heeft een bevolking van ongeveer 1.600 mensen én - sinds dit jaar - ook één eend. Dat was zo’n verrassing voor de lokale bewoners dat de vogel - Trevor gedoopt - intussen uitgegroeid is tot een nationale beroemdheid. En ja, ook Trevor heeft te kampen met fans die een selfie willen.

Trevor (genoemd naar Trevor Mallard, de voorzitter van het Nieuw-Zeelandse Huis van Afgevaardigden) kwam begin dit jaar aan op Niue. Merkwaardig, aangezien er niet veel dieren op het Polynesische eiland wonen. “We hebben walvissen en dolfijnen, we hebben hier veel in het water zitten, maar op het eiland zelf hebben we maar weinig dieren”, zegt Felicity Bollen, hoofd Toerisme van Niue. “Een paar honden, dat is alles. Geen schapen, paarden of koeien. Als er dan een eend op bezoek komt, dan is dat interessant voor ons.”

Niue, een eilandje met ongeveer 1.600 bewoners. Foto: shutterstock

Zelfs de brandweer wordt ingeschakeld

De eenzame eend is in enkele maanden tijd dan ook een beroemdheid geworden op het eiland, met bewoners die selfies willen en die de vogel eten komen brengen. “Iedereen kent Trevor”, zegt Kirk Yates, de afgevaardigde van Nieuw-Zeeland op Niue. “Maar niemand weet waar hij vandaan komt en hoe hij hier geraakt is.”

Een populaire theorie is dat het dier van Nieuw-Zeeland overgevlogen is. “Maar niemand kan geloven dat Trevor zo ver kan vliegen”, reageert Bollen. “Daarom dat er ook geopperd wordt dat hij meegereisd is met een boot of een jacht. Al is dat ook onwaarschijnlijk. Het is een mysterie.”

Trevor spendeert het merendeel van zijn tijd aan een poel niet ver van de luchthaven. Omdat de bewoners bezorgd zijn dat de poel opdroogt (het regent weinig op het eiland), werd zelfs de brandweer ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. “Het is echt een gezamenlijke inspanning van alle bewoners om Trevors leven zo aangenaam mogelijk te maken. Een beroemde eend, het is wat.”

Eenzaam?

Trevor zelf lijkt al de aandacht en verwennerij wel te kunnen smaken, al zijn er ook zorgen dat de eend eenzaam is. De overheid bekijkt momenteel meerdere opties om daar verandering in te brengen: Trevor verhuizen, een gezel voor hem zoeken of zelfs houten “eenden” plaatsen zodat hij denkt dat hij vrienden heeft. Anderen, zoals Bollen, vinden dan weer dat er vooral niet te veel ingegrepen moet worden. “Als hij naar Niue komt en er zijn thuis van maakt - tijdelijk of permanent - dan moeten we hem gewoon laten doen.”