Gluren bij BV's: Klaasje geniet van een briesje in badpak, Familie-actrice toont nieuw lief

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Familie-actrice Jasmijn Van Hoof heeft een nieuwe vriend en toont hem voor het eerst op Instagram. "Uitwaaien", staat er bij een kiekje van de twee in Blankenberge.



Zangeres Josje au naturel met oorbellen van Chanel in Parijs? Dat ziet er zo uit:



BV-stylist Jody Van Geert was te gast op de modeweek van New York en woonde het defilé van Jeremy Scott bij. En wie kwam hij daar tegen? De enige echte Paris Hilton.



Radiopresentatrice Linde Merckpoel gaat trouwen met Bartel Van Riet... Althans, dat wil ze haar fans doen geloven met een romantische foto. Het is uiteraard een grapje. "Mevrouw Bartel, ik dol maar wat", schrijft ze aan zijn echtgenote.



K3'tje Klaasje Meijer geniet van zon, zee en een zeebriesje op Ibiza in een kraakwit, gehaakt badpak.



Olga Leyers wil Songfestivalgewijs zingen met een ventilator op haar gericht. En dat resulteert in... de slappe lach.



Dj en producer Regi toonde zijn oudste dochter Ellie-Martha op het podium van Zomerhit, nu toont hij zijn jongste, Renée, op Instagram. "I’m thinking about you", staat er bij de foto. Krijgt zij ook haar eigen nummer?

Ook Julie Vermeire - dochter van Jacques Vermeire - is momenteel op vakantie en poseert in een witte bikini aan het zwembad van haar hotel in Rhodes.

Presentator Adriaan Van den Hoof was jarig en deelde een kiekje uit de oude doos. "Das dan vandaag 40 jaar geleden!", schreef hij.

Presentatrice Evy Gruyaert als de nieuwe Jane Fonda? Het ziet er allemaal heel geloofwaardig uit in haar roze pakje die recht uit de eighties lijkt te komen.