Tesla-baas Elon Musk rookt joint tijdens interview

Elon Musk, de baas van autofabrikant Tesla, heeft opnieuw van zich doen spreken door donderdagavond een interview te geven waarin hij aan een joint trekt. Het interview werd rechtstreeks uitgezonden op YouTube en bekeken door zo’n 90.000 mensen. Vrijdagmiddag raakte dan weer bekend dat de hoofdboekhouder van Tesla zijn ontslag heeft ingediend.

Het interview met Musk werd afgenomen door de Amerikaanse komiek Joe Rogan. Het duurde bijna twee uur. “Ik denk niet dat je in mijn plaats zou willen zijn”, verklaarde de omstreden miljardair, nadat hij vorige maand ook al zijn beklag deed over de enorme stress en vermoeidheid waar hij onder lijdt. “Voor mij is de liefde het antwoord”, ging Musk verder. “Meer tijd doorbrengen met je vrienden en minder tijd op sociale media.”

Musk staat intussen bekend voor zijn soms controversiële uitlatingen op Twitter. Eén van zijn recente tweets, over een mogelijke beursexit van Tesla, dreigt hem zelfs zuur te kunnen opbreken. Verschillende beleggers hebben een rechtszaak aangespannen.

“Omgekeerd effect van kop koffie”

Musk nipte tijdens het interview van een glas whiskey en trok aan een joint die hem door de presentator was aangeboden. “Ik rook bijna nooit wiet”, aldus de Tesla-topman. “Ik vind dat het niet goed is voor de productiviteit, dat het een omgekeerd effect heeft van een kop koffie.” Musk droeg een zwart T-shirt met als opschrift ‘Occupy Mars’.

Vrijdag raakte dan weer bekend dat de nieuwe chief accounting van Tesla al na een maand opstapt. Dave Morton laat in een verklaring weten geen meningsverschil te hebben met het bedrijf, maar zich te hebben verkeken op het hoge tempo en de publieke druk bij Tesla. “Ik geloof erg in de missie en de vooruitzichten van Tesla.”

Het aandeel van de autobouwer ging in de vroege handel zo’n 5 procent omlaag.