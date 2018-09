Jonge vrouw aangevallen tijdens joggen in Overpelt, politie zoekt getuigen

Overpelt - Donderdagavond werd in Overpelt een jonge vrouw lastig gevallen door een man terwijl ze aan het joggen was. Ter hoogte van een maïsveld werd ze tegen de grond getrokken door haar belager. De lokale politie doet een oproep om alle relevante informatie zo snel mogelijk aan te brengen.

Het incident vond omstreeks 21.40 uur plaats op de ring van Overpelt ter hoogte van het kruispunt Maesenveld-Ringlaan, meer bepaald op het doodlopend fietspad aan de Wuytenweg.

Oproep

De politie is op zoek naar getuigenissen. De dader is een man die donker gekleed ging, in een jas met ritssluiting en handschoenen. Hij droeg ook een valhelm met zwart vizier, waarschijnlijk verplaatst de man zich dus met motor- of bromfiets.

Wie getuige was van het incident of relevante info kan aanbrengen, kan contact opnemen met de lokale politie van PZ HANO (politiezone Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt) via het algemeen nummer 011/440.820 of via 101.