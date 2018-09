Wout Poels is in vorm: Nederlander klimt naar winst in Ronde van Groot-Brittannië, verrassende Belg in top tien

De koninginnenrit in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC) is vrijdag op naam gekomen van Wout Poels (Sky). De Nederlander haalde het in de zesde etappe na 168,3 km op de Whinlatter Pass voor Julian Alaphilippe, die op twee seconden strandde. Wel wordt de Fransman de nieuwe leider in het klassement. Xandro Meurisse werd eerste landgenoot op een zevende plek, op 21 seconden van de winnaar.

De vroege vlucht kwam er pas na de passage aan de eerste tussensprint, na 17 kilometer. Quick-Step Floors pakte drie seconden met Alaphilippe, daarna pas kregen enkele vluchters de zegen. Die ontsnapping kwam op naam van Vasil Kiryienka (Sky), Tony Martin (Katusha-Alpecin), James Shaw (Lotto Soudal) en Connor Swift (Madison Genesis). Maximaal reed dit kwartet drie minuten bonus bij elkaar.

Meer kregen ze niet, want Quick-Step Floors had z’n zinnen gezet op de etappe, de aankomst lag op Whinlatter Pass, op maat van goudhaantje Julian Alaphilippe die tweede stond in het klassement vrijdagochtend, op 2 seconden van leider Primoz Roglic, die donderdag dan weer de ploegentijdrit won met zijn team.

Net voorbij de voet van de slotklim werden de laatste vluchters ingerekend, Bob Jungels mende het peloton bergop. Het was Hugh Carty die een aanval lanceerde op 2 kilometer van de top, Roglic moest overboord, maar Wout Poels niet en Alaphilippe pikte eveneens aan. De Fransman versnelde wat later en met drie gingen ze de slotkilometer in. Het was Poels die nog eens op de trappers ging staan in het slot en de Nederlander liet de winnaar van de bergtrui van de jongste Tour achter zich en pakte de zege. Veldrijder en belofte Tom Pidcock werd verrassend zesde.

Alaphilippe is de nieuwe leider met 17 seconden voorsprong op Poels. Roglic staat nu op 32 seconden. Zaterdag wordt de zevende etappe in deze Ronde van Groot-Brittannië gereden, een rit over 215,6 kilometer tussen West Bridgford en Mansfield.

Uitslag:

1. Wout Poels (Team Sky) in 4u01’51”

2. Julian Alaphilippe (Quick Step) +2”

3. Hugh Carthy (EF-Drapac) +12”

4. Jonathan Hivert (Direct Energie) +21”

5. Patrick Bevin (BMC) z.t.

6. Thomas Pidcock (Team Wiggins)

7. Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert)

8. Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert)

9. Max Stedman (Canyon Eisberg)

10. Jasha Sütterlin (Movistar)

Stand:

1. Julian Alaphilippe (Quick Step) in 19u46’54”

2. Wout Poels (Team Sky) +17”

3. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) +32”

4. Patrick Bevin (BMC) +46”

5. Bob Jüngels (Quick Step) +51”