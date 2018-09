Mode Modeweek New York van start: Jeremy Scott toont felle kleuren en glitterlippen op de catwalk

In New York wordt de komende week mode voor lente 2019 getoond. Een van de eerste grote namen aan zet was Jeremy Scott. De hoofdontwerper van Moschino toonde donderdag de nieuwste lijn van zijn eigen merk en daarin staan felle kleuren, polaroidprints, Pikachu en quotes centraal. Ook op het vlak van make-up ziet hij het vrolijk: de modellen kwamen de catwalk op met glitter op hun lippen. Beroemdheden, onder wie de dochter van Michael Jackson en Madonna, zaten op de eerste rij.