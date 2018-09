Stella McCartney brengt collectie sneakers uit waar geen leder aan te pas komt

De Britse modeontwerpster Stella McCartney (46) heeft voor een primeur in modeland gezorgd. In samenwerking met sportmerk Adidas heeft ze de allereerste collectie vegan sneakers ontworpen.

Stella McCartney is een van de meest milieubewuste ontwerpers in de modewereld. Ze zegt ‘neen’ tegen bont en ook leder wordt uit haar collecties geweerd omdat ze streeft naar een diervriendelijk merk. Een nieuwe samenwerking tussen Adidas en de dochter van Paul McCartney, die al jaren vegetariër is, resulteert nu in een collectie Stan Smith-sneakers waarvoor geen leder werd gebruikt.

Geen verschil

“Jaren geleden kreeg ik Stan Smiths uit vegetarisch leder van mijn man en Adidas. Het viel me meteen op dat je echt geen verschil ziet tussen het echte leder en het kunstleer. Ik bedacht me hoeveel dierenlevens er konden gered worden als het merk echt op nepleder zou overschakelen en niet op dieren gebaseerde lijm zouden gebruiken”, zegt de ontwerpster aan Vogue. McCartney, die sinds 2005 samenwerkt met de sportgigant wilde daarom zelf een volledig vegan lijn uitwerken. “Dit is een geweldige manier om een ??heel breed publiek te bereiken en te tonen dat er geen leder nodig is om een goede, iconische schoen te maken.”

De zogenoemde Stella Stan Smiths, met op de ene schoen een print van Stan Smith zelf en op de andere een sjabloon van de ontwerpster, kosten 250 euro. De klassieke Adidas-streepjes op de zijkanten zijn vervangen door sterretjes. De schoenen zijn vanaf 10 september te koop in de geselecteerde winkels en in de officiële webshopvan de ontwerpster.