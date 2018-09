Tussenseizoens-weer: zo heb je het niet te koud (of te warm)

Te fris voor een zomerjurkje en te warm voor een wollen trui? De overgang van zomer naar herfst kan soms voor keuzestress zorgen. Met deze tips heb je het niet te koud of te warm tijdens het tussenseizoen!

Laagjes, laagjes, laagjes

Het geheim van een perfecte tussenseizoens-outfit? Laagjes! Begin met een warme basislaag (een basic topje bijvoorbeeld) die je eventueel nog kan uitdoen. Kies vervolgens voor een iets lossere (ondoorzichtige) blouse, die is warmer dan een T-shirt, maar frisser dan een sweater of truitje met lange mouwen. Regenachtig of sterke windkracht? Een trenchcoat is de perfecte match voor Belgisch weer. Toch iets te fris? Een leren vestje, blazer of perfecto houdt je warm zonder dat je dikste winterjas uit de kast hoeft.

Laat jeans links liggen

Jeansbroeken hebben vaak een dikke vezel waardoor ze snel te warm worden én heel traag drogen wanneer je terecht komt in een onverwachte plensbui. Het alternatief? Een chino of broek met brede pijpen: die droogt sneller en ademt een stuk beter. Draag je liever een rok, kies dan voor een midi-rok, die kun je makkelijk dragen zonder panty.

De juiste schoenenkeuze

Open schoenen mogen terug in de kast en om je lange laarzen te dragen moet je nog even geduld hebben. Welke schoenen wel perfect zijn voor het tussenseizoen? Enkellaarsjes, sneakers of lage veterschoenen. Welk type je ook draagt, met leren exemplaren speel je altijd op safe. Tijdloos, regenbestendig, warm en toch ademend? Check!