Achel / Hamont-Achel - Een 34-jarige agressieveling uit Hamont-Achel is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 1 jaar cel nadat hij zijn vrouw weer een pak rammel verkocht had. Al twee keer eerder kreeg de aangehouden 12 maanden cel. Nu liep het mis op 18 mei dit jaar.

Onder invloed van amfetamines gaf hij zijn vrouw vuistslagen in het gezicht, kniestoten in de buik en trok aan haar haren. Het slachtoffer had blauwe plekken over het gehele lichaam “Die gevonden plukken ...