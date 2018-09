Getuigen van aanval op jogster in Overpelt gezocht

Overpelt - De politie is op zoek naar getuigen van een incident dat donderdagavond op het kruispunt van Maesenveld en de Ringlaan gebeurde. Een jogster werd er rond 21.45 uur op een doodlopend fietspad door een onbekende man tegen de grond getrokken. De aanval gebeurde aan een maïsveld. De man had donkere kleding aan, droeg een valhelm met zwart visier, een jas met een rits en handschoenen. Waarschijnlijk verplaatste hij zich met een motor- of bromfiets. Getuigen van die feit of mensen die relevante informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de lokale politie van PZ HANO via het algemeen nummer 011/440.820 of via 101. (mm)