Hinder tijdens avondspits op A12 richting Antwerpen door werken

Brussel - Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 10 september met het plaatsen van nieuwe veiligheidsstootbanden langs de A12. De werken zullen in de avondspits voor extra wachttijden zorgen in de richting van Antwerpen, aldus het AWV in een persbericht. De ochtendspits richting Brussel zou weinig hinder moeten ondervinden, aangezien er tussen 05.00 en 09.00 uur niet gewerkt wordt.

De werkzaamheden gebeuren in twee zones. In Stombeek-Bever (Grimbergen) en Meise wordt op een strook van anderhalve kilometer gewerkt in de middenberm en de zijberm, in de richting van Antwerpen. Richting Antwerpen versmalt de weg daar van drie naar twee rijstroken, richting Brussel wordt er gewerkt met een mobiele werf, tussen 09.00 en 05.00 uur. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral richting Antwerpen extra wachttijden. In de richting van Brussel wordt tussen 05.00 en 09.00 uur niet gewerkt, en na 09.00 uur wordt nog beperkte hinder verwacht.

De tweede zone waarin gewerkt wordt is een strook van twee kilometer in Londerzeel. Daar wordt enkel in de middenberm gewerkt, en in beide richtingen versmalt de weg van twee naar drie rijstroken. In deze zone verwacht het Verkeerscentrum beperkte hinder.

De werkzaamheden zullen in totaal een maand duren.