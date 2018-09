VIDEO. Eerste F-35 in België is geland in Kleine-Brogel

Peer - Op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (Peer) is vrijdagnamiddag de F-35 geland die er dit weekend te zien zal zijn tijdens de Belgian Air Force Days. Het toestel, dat een dag later naar ons land is gekomen dan verwacht, is een van de mogelijke opvolgers van onze F-16’s. Ook de Brits-Europese Eurofighter Typhoon en de Franse Rafale van Dassault Aviation zullen aanwezig zijn en, in tegenstelling tot de Amerikaanse F-35 van Lockheed Martin, demonstraties geven.

Luchtmachtbasis Kleine-Brogel maakt zich op voor de Belgian Air Force Days van dit weekend. Die vinden om de twee jaar plaats, afwisselend in Florennes en Kleine-Brogel. Thema dit jaar is “Klaar voor de toekomst”.

“Het thema ligt voor de hand, want al onze capaciteiten zijn aan het transformeren of gaan transformeren”, steekt Geert De Decker van wal tijdens een persconferentie. Hij is de basiscommandant van Kleine-Brogel en hij legt uit dat de Belgische luchtmacht in transitie is. “Onze helikoptervloot, de Seaking, wordt vervangen door de NH-90-helikopter. Het C130-transportvliegtuig loopt op zijn laatste benen; vanaf 2020 wordt de Atlas verwacht in Melsbroek en natuurlijk is er het vervangingsdossier van de F-16. Die kan nog uitfaseren tot 2023-2030, maar een beslissing over zijn opvolger ligt nu op de regeringstafel.”

De drie kandidaat-opvolgers van de F-16: de Amerikaanse F-35 van Lockheed Martin, de Brits-Europese Eurofighter Typhoon en de Franse Rafale van Dassault Aviation zullen aanwezig zijn, maar dat zijn lang niet de enige vliegtuigen die de bezoekers kunnen zien. In totaal zijn er 140 verschillende toestellen te bezichtigen.

De eerste toestellen kwamen donderdag al aan. Video: Belgian Air Force Days

70.000 bezoekers verwacht

Vier jaar geleden waren er in Kleine-Brogel meer dan 90.000 bezoekers tijdens de BAFDays, tijdens de vorige airshow in Florennes, in juni 2016, waren het er de helft, 45.000. Geert De Decker: “We verwachten nu 70.000 bezoekers tijdens het weekend en nog eens 2.000 spotters die op vrijdag naar de repetities komen kijken.”

Een massa volk dus en daar hoort een veiligheidsplan bij. Kolonel De Decker: “Veiligheid is van primordiaal belang. Er zullen 50 brandweermannen aanwezig zijn, 13 brandweerwagens, 1 search and rescue-helikopter, 1 MUG, en 32 dokters. Acht camera’s houden alles in de gaten. Het veiligheidsplan is vorige week getest en goed bevonden. We zijn ervan overtuigd dat we klaar zijn.”

Dagtickets zijn online te koop voor 21 euro of 25 euro aan de kassa. Parking kost 5 euro in voorverkoop en 10 euro de dag zelf. Het zaterdag- en zondagprogramma zijn nagenoeg hetzelfde. De deuren gaan open om 9 uur en sluiten om 19 uur.