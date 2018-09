Regering heeft beslist: geen opvallende logo’s of aantrekkelijke kleuren meer op pakjes sigaretten

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van neutrale sigarettenverpakkingen in ons land. Pakjes bevatten straks geen opvallende logo’s of aantrekkelijke kleuren meer.

De verpakking van sigaretten in Belgische winkels zal er straks helemaal anders uitzien. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kondigde de komst van neutrale verpakkingen al eerder aan, maar een akkoord binnen de federale regering bleef lang uit. Dat is er nu toch. Vanaf wanneer de nieuwe pakjes in de winkel liggen, is nog niet duidelijk.

Een neutrale verpakking betekent dat er geen duidelijke logo’s meer te zien zijn, en geen opvallende of herkenbare kleuren. De waarschuwingen en afschrikwekkende foto’s blijven behouden.

Gezondheidsexperts vragen al veel langer om de maatregel, onder meer om het aantal jongeren dat begint met roken, te verkleinen. Jongeren zouden extra gevoelig zijn voor de effecten van reclame. In België is er een reclameverbod op tabak, maar niet in verkooppunten. In landen zoals Australië, maar ook in Frankrijk en het VK, gebruiken ze al langer neutrale pakjes.

Tabakslobby

De voorbije maanden was er binnen de federale regering felle discussie over de pakjes. Nog voor de zomer kwam de maatregel al een aantal keren op de ministerraad maar zonder dat er een akkoord werd bereikt. De tabaksindustrie heeft zich al die tijd fel verzet en startte zelfs een lobbycampagne, waarbij ze ook politici benaderde.