Waarom de Ikea-catalogus bij de ene wel en de andere niet in de brievenbus zit

Zat de Ikea-catalogus altijd in je bus, maar heb je hem dit jaar niet gekregen? Waarom krijgt de ene hem wel en de andere niet? Daar is een logische verklaring voor.

“Waar de catalogus verdeeld wordt, hangt af van waar de winkels van Ikea zijn”, zegt persverantwoordelijke Colombine Nicolay. “Op basis daarvan worden de postcodes bepaald die bedeeld zullen worden. Dat wordt elk jaar opnieuw bekeken.” Het is perfect mogelijk dat een bepaalde postcode dus het ene jaar wel de catalogus krijgt, maar het andere jaar niet. Wordt een gemeente geselecteerd, krijgt iedereen in die gemeente de catalogus. Tenzij je een sticker met ‘geen ongeadresseerd reclamedrukwerk’ op je brievenbus hebt. Als je Ikea Family-lid bent en ooit aangegeven hebt dat je wel post en mail wil ontvangen, krijg je de catalogus op naam, dus dan maakt het niet uit of je zo’n sticker hebt.

Ook het moment waarop je de catalogus krijgt, kan verschillen: tussen de eerste en de laatste regio’s die hem krijgen, zit ongeveer twee weken. Heb je er geen gekregen en wil je er toch graag ééntje? Dan zijn er drie opties: “Je kan hem gratis ophalen in de winkel, je kan hem digitaal inkijken op onze website of je kan met dit online formuliereen exemplaar aanvragen”.