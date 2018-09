Jelle Mannaerts hervat met een zesde plaats na zwaar ongeval

Lommel - In de interclubwedstrijd in Wingene met 25 deelnemende ploegen van 6 renners heeft Jelle Mannaerts een zeer verdienstelijke zesde plaats behaald.

Op 6 augustus 2018 werd Jelle hij omver gereden door een ambulance in de ronde van Namen. Na een pijnlijk herstel en een operatie aan de neus - na het seizoen volgen nog enkele operaties - hoopt hij nog een mooi einde van het seizoen te maken. Op het programma staan nog meerdere wedstrijden met de profs zoals de interclubwedstrijd in Aartselaar, het Vlaams kampioenschap in Koolskamp, …