“Probiotica helpen niet altijd. Ze doen soms meer kwaad dan goed”

Wie probiotica slikt om de spijsvertering te verbeteren, zal zich misschien niet beter voelen. Een kleinschalige studie suggereert dat sommige mensen weinig tot geen voordeel hebben van deze zogenoemde goede bacteriën. Ze kunnen het lichaam zelfs meer kwaad doen dan goed.

Een team wetenschappers aan het Weizmann Institute of Science in Israël nodigde vijftien gezonde proefpersonen uit. Een paar onder hen slikten vier lang weken probiotica, samengesteld met elf verschillende ‘goede’ bacteriën. Zowel voor als tijdens de studieperiode ondergingen alle deelnemers een darmonderzoek.

Geen voordelen

Wat blijkt? De onderzoekers ontdekten dat de bacteriën van de probiotica zich bij zes van de vijftien proefpersonen konden koloniseren. Dat betekent dat ze makkelijk groeiden en floreerden in de darmen, met gezondheidsvoordelen tot gevolg. Bij de rest van de deelnemers was dat niet het geval. De probiotica nestelden zich niet in de darmen en de personen scheidden ze volledig uit via hun ontlasting.

“Hoewel alle vrijwilligers die probiotica slikten er sporen van in hun ontlasting hadden, bleven er slechts bij enkele mensen ook bacteriën achter in het darmstelsel. En dat is waar ze moeten zijn”, zegt bioloog en auteur Eran Segal in het wetenschappelijk vakblad Cell. “Dit wijst erop dat de voordelen van de standaard probiotica niet zo universeel zijn als gedacht.”

Evenwichtige darmflora

Een aparte studie aan hetzelfde instituut met 21 kerngezonde vrijwilligers toont dan weer aan dat probiotica soms meer kwaad doen dan goed. Dergelijke supplementen innemen na een antibioticakuur zou een evenwichtig herstel van de darmflora kunnen vertragen. Volgens de onderzoekers moet er in de toekomst gezocht worden naar gepersonaliseerde probiotische behandelingen. Dit in het belang van een gezond darmstelsel voor iedereen, zonder gevaar voor de herkolonisatie van bacteriën na een bepaalde antibioticakuur.