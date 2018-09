Arbeiders zijn bijna klaar met beton te gieten voor nieuwe stoep, en dan helpt deze kip alles naar vaantjes

Het moet frustrerend geweest zijn voor deze arbeiders uit Mooroolbark, ten oosten van het Australische Melbourne. Toen ze vorige maand bijna klaar waren met beton te gieten voor de aanleg van een nieuwe stoep, kwam er plots een zeer ongewenste gast opduiken. Een kip liep zonder nadenken door het beton, met alle gevolgen van dien.

Het filmpje doet gelukkig verraden dat ze er op het eerste gezicht mee konden lachen. Nochtans had de kip een spoor van vernieling achtergelaten in het beton, terwijl een arbeider probeerde om de vogel te verjagen. Dat ging echter niet van een leien dakje. Zelfs toen de man zelf in de smurrie stapte, slaagde hij er niet meteen in om de kip uit de buurt van het beton te houden. Het verdict was hard: ze mochten helemaal opnieuw beginnen.

Dat de grappige beelden ook bij de kijkers een lach op het gezicht tovert, hoeft niet te verbazen.