Leerlingen 7 BSO uit hun comfortzone

Tessenderlo - Dit schooljaar waait er een nieuwe wind door de zevende jaren van het THHI Tessenderlo. De traditionele structuur van klassen per richting wordt overboord gegooid en maakt plaats voor multidisciplinaire teams.

Jan Mertens, leraar lassen vertelt: “Tot vorig schooljaar zaten leerlingen van Lassen, Auto, Drukken en Hout soms van het derde tot en met het zevende jaar in dezelfde klas. In hun zevende jaar willen we hen zo goed mogelijk voorbereiden en klaarmaken voor de arbeidsmarkt. We zetten sterk in op vakkennis en specialisatie maar ook op attitudes en soft skills. Door nieuwe groepen te vormen en projectmatig te werken, halen we hen uit hun comfortzone. Het voornaamste doel is om ondernemende, creatieve leerlingen af te leveren die kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen en durven grenzen verleggen. De groepen vormen we op basis van competenties zodat elke groep zoveel mogelijk complementair is en zodat niemand zich kan verstoppen.”

“Eigenlijk is het allemaal begonnen door het wegvallen van het attest Bedrijfsbeheer”, vult begeleidende leerkracht Kathleen Van den Eynde aan. Ons team van leerkrachten en directie was er onmiddellijk van overtuigd dat we onze leerlingen van het zevende jaar ondernemende competenties willen blijven bijbrengen en ook alle info meegeven om te starten als zelfstandig ondernemer. Sinds dit schooljaar is er het vak ‘Ondernemend Project’ waarbij ze in groepjes van acht leerlingen een ondernemend project op poten moeten zetten. Dit kan een Leeronderneming zijn maar evengoed een maatschappelijk project.”

Van fiets tot bureau met bureaulamp

Om het schooljaar goed in te zetten en een voorsmaakje te geven van wat volgt het komende schooljaar organiseerden de leerlingen een projectweek rond het thema ‘Upcycling’ in samenwerking met de Kringwinkel in Tessenderlo. Jorre Van Mechelen vertelt enthousiast: “Het was leuk dat we zelf iets mochten verzinnen en nadien helemaal uitwerken. Door het feit dat we allemaal wel wat kunnen, deed iedereen zijn ding: wij het houtwerk, de mannen van lassen en auto zorgden voor een onderstel van een tafeltje en de leerlingen van drukken zorgden voor de presentatie en afwerking.” Er werden hele mooie ontwerpen gemaakt: een fiets werd omgetoverd tot bureau met bureaulamp, een cd-rekje werd een tafelbarbecue, een kast werd een zitbank, … .

Wie nieuwsgierig is naar de resultaten kan de ontwerpen bezichtigen tijdens ‘Festival Retour’ van 20 tot 28 oktober in Kringwinkel Reset Tessenderlo.