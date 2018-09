Bridgelub P.Eu.T.-P.e.U.T. start het seizoen op verplaatsing

Hasselt - Het is al enkele jaren de traditie dat bridgeclub P.Eu.T.-P.e.U.T. bij aanvang van het nieuwe bridgeseizoen een tornooi organiseert op verplaatsing en niet in het vertrouwde clublokaal in Sint-Lambrechts-Herk. Dit jaar vond dit plaats in de Flanders Nippon Golfclub. Twee-en-twintig clubleden namen deel aan het tornooi, dat gewonnen werd door Naomi Kadinsky en Rob Wagenvoord. Aansluitend was er een gezellige avond met een wijnproeverij en een heerlijk Italiaans buffet opgeluisterd met live muziek

Bridge is een kaartspel dat over de gehele wereld op dezelfde manier wordt gespeeld. Dit kaartspel is niet gebaseerd op geluk, maar op vaardigheden. In bridge win je door goed te spelen en niet door goede kaarten te krijgen. Dat geeft een extra dimensie aan het spel.

Bridge is een denksport die je geestelijke fitheid traint en de veroudering van je hersenen aanzienlijk vertraagt. Daarom is bridge populair bij senioren. Maar ook bij jongeren en de actieve bevolking ontwikkeld bridge belangrijke vaardigheden. Tijdens het spelen worden kansberekening, deductie, concentratie, strategisch en logisch denken geoefend.

Doordat bridge gespeeld wordt door mensen van verschillende leeftijden en geslacht zijn er ook vele sociale contacten dewelke bijdragen tot verhoging van de levenskwaliteit van ouder wordende mensen. Bridge leren kan men al op jonge leeftijd, maar ook 50- en 60-plussers kunnen eraan beginnen.

Bridgeclub P.Eu.T.-P.e.U.T. is de oudste officiële bridgeclub van Hasselt en bestaat reeds meer dan 65 jaar.

De laatste jaren slinkt echter het aantal leden. Daarom organiseert de club vanaf oktober bridgelessen voor beginners om zo het ledenaantal terug wat op te krikken.

Inlichtingen over deze cursus kan je verkrijgen bij Marc Van Hoof (011/32.33.31 of marc.van.hoof@belgacom.net).