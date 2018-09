Red Flames kennen tegenstander in play-offs voor WK voetbal

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg neemt het begin oktober op tegen Zwitserland in de play-offs van de kwalificaties voor het WK van volgend jaar in Frankrijk (7/06-7/07 2019). Dat blijkt vrijdag na de loting in het Zwitserse Nyon.

Dinsdagavond won het team van bondscoach Ives Serneels op de achtste en laatste speeldag in groep 6 met 2-1 van Italië, dat al zeker was van de groepswinst. Daarmee verzekerden de Red Flames zich van een stek bij de beste vier tweedes, die dit najaar strijden om het achtste en laatste Europese ticket.

In die barrages kijken de Belgische vrouwen op 1 oktober de Zwitsers eerst thuis in de ogen, de return gaat op 9 oktober door in Zwitserland. Winnen de Red Flames dat duel, dan treffen ze begin november in een heen- en terugmatch de winnaar van de confrontatie tussen Europees kampioen Nederland en Denemarken, met als inzet het resterende WK-ticket. Nederland-Denemarken is een heruitgave van de EK-finale van vorig jaar. Toen wonnen de Nederlanders met 4-2.

België en Denemarken waren op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst geen reekshoofd bij de loting. Nederland en Zwitserland waren dat wel.