Vriendschapsdagen in De Eik

Wellen - De eerste week van het schooljaar stond in De Eik in het teken van vrienden. Elke klas bouwde aan de groep van dit schooljaar. Dit gebeurde met behulp van verschillende activiteiten: kennismakingsspelen, samenwerkingsspelen, vertrouwensoefeningen, … De leerlingen leerden complimenten geven, werkten samen toneelstukjes uit, namen deel aan kringgesprekken en leerden hun talenten zien.

De kinderen genoten ook een toneelstuk over pesten van Jo en Kip Curry, bekend van Belgium’s got talent. Wat hebben ze gelachen! Een aangepaste versie van het lied ‘vrolijke vrienden’ werd aangeleerd in de klassen en luidkeels meegezongen op de apotheose van deze week. Afsluiten deden we met een kidsfestival, georganiseerd door de gemeente Wellen.

Kortom, vriendschap en plezier stonden centraal de eerste week. Alle leerlingen van onze school, van de peuterklas tot het zesde leerjaar, vonden de start van het nieuwe schooljaar fantastisch leuk.