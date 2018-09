Heuglijk nieuws voor Robbie Williams: “Ik zie hier een extra klein handje”

Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field hebben een derde kindje gekregen, dat liet Ayda weten via Instagram. Het kindje werd geboren dankzij een draagmoeder na een “moeilijke en lange weg” om een derde kind te krijgen.

Zanger Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field hebben een derde kindje gekregen. Het meisje met de naam Colette (Coco) Josephine kwam met de hulp van een draagmoeder ter wereld, onthulde Field (39) vrijdag op Instagram.

“Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is een extra handje”, schreef Ayada Field (I spy with my little eye an extra little hand.). De actrice postte daarbij een foto van haar hand en de handen van Williams en de drie kinderen.

Het echtpaar had zijn plannen niet bekendgemaakt. Het was “een erg lange en moeilijke weg”, aldus Field. Het kindje is biologisch haar dochter en die van haar man. “We zijn dolgelukkig dat we dit wondermooie meisje in ons leven hebben en gezegend dat we in een wereld leven waarin dit mogelijk is.”

Field en Williams (44) zijn sinds 2010 getrouwd. Ze hebben al een 5-jarige dochter en een 3-jarige zoon. In het Britse tv-programma “The X Factor” (een talentenjacht) zijn ze dit seizoen allebei jurylid.