Sergio Herman opent exclusief restaurant voor musical 40-45

Speciaal voor de spektakel-musical 40-45 creëert topchef Sergio Herman een nieuwe gastronomische ervaring. Samen met bezieler Gert Verhulst opent hij vanaf 7 oktober 2018 de Churchill Club, een tijdelijk exclusief restaurant in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

De zogenaamde Churchill Club wordt de ultieme VIP formule van de nieuwe theatersensatie 40-45. Bezoekers beleven er de voorstelling vanop de eerste rijen, en kunnen voor én na de musical genieten van het beste wat Sergio Herman te bieden heeft.

“Werken met gepassioneerde mensen is wat ik het liefste doe”, zegt Sergio Herman. “Ik ben dan ook erg blij dat Gert Verhulst me gevraagd heeft om in dit unieke project te stappen. De passie spat ervan af! Diezelfde passie zal je ook proeven in de gerechten die ik speciaal vor onze gasten minutieus zal samenstellen.”

Wereldprimeur

In de Churchill Club willen Sergio Herman en Gert Verhulst eer betonen aan de Britse eerste minister die verdomd goed wist hoe belangrijk de culinaire omkadering was bij politieke en diplomatieke onderhandelingen.

De Churchill Club is ook vernoemd naar de acht piepjonge Deense studenten die, met hun gelijknamige verzetsgroep, ten noorden van Jutland vijfentwintig sabotagedaden uitvoerden tegen de Duitse bezetter.

“Op alle vlakken gaat Studio 100 met de musical 40-45 weer een stapje verder”, zegt Gert Verhulst. “Het technisch concept, inclusief rijdende tribunes en hoofdtelefoons, is een absolute wereldprimeur. Ook op gastronomisch vlak en in VIP-beleving willen we het allerhoogste niveau doortrekken. We hebben VIP-formules ontwikkeld voor elk budget en elke beleving. Ik ben heel trots dat Sergio mee zijn schouders onder dit mooie project wil zetten.”