Italianen stelen gouden kettingen van XO-gangers

Houthalen-Helchteren -

Twee mannen van 22 en 28 jaar uit Napels zijn vrijdag in Hasselt veroordeeld tot elk 3 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor de diefstal van vier gouden halskettingen op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren. De twee Italianen sloegen in het gezelschap van nog enkele niet geïdentificeerde verdachten toe op 19 mei dit jaar.