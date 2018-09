Junhui houdt Brecel uit finale WK 6 Red snooker

Luca Brecel is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het WK snooker met zes rode ballen. In het Thaise Bangkok moest de Limburger met 7-6 zijn meerdere erkennen in de Chinees Ding Junhui.

In een aanvankelijk zwakke wedstrijd was het vooral de 23-jarige Brecel die de kansen liet liggen. Zo maakte hij een aantal fouten, waardoor hij de eerste twee frames uit zijn handen liet glippen. Brecel kon echter dankzij een 71 break op gelijke hoogte komen. De volgende zes frames werden verdeeld, nadat beide spelers nog een 64 break scoorden. Na een zeer tactisch elfde frame kwam Brecel op één frame van de overwinning, maar in frame twaalf liet hij het afweten. Zijn tegenstrever, die het toernooi in 2016 won, stelde met een 57 break gelijk. In de beslissende frame verzilverde Junhui meteen de eerste kans met een 72 break.

Uitslag:

Ding Junhui (Chn) - Luca Brecel (Bel)7-6

32/21 - 42/28 - 14/49 - 0/71(71) - 41/0 - 21/34 - 64(64)/1 - 0/64(64) - 58/0 - 20/42 - 0/31 - 57(57)/6 - 72(72)/0.