Confronterend rapport: helft van de Nederlandse modellen weet op voorhand niet dat ze naakt moeten

De omstandigheden waarin Nederlandse modellen moeten werken zijn confronterend slecht. Bijna de helft van de meisjes weet voor een opdracht niet dat het om een topless of naaktshoot gaat. Dat blijkt uit een recent onderzoek van The Model’s Health Pledge, een meldpunt voor wantoestanden in de branche.

De voorbije zomer polste The Model’s Health Pledge, dat door de overheid wordt gesubsidieerd, naar de werkomstandigheden in de Nederlandse modewereld. In totaal werd aan driehonderd modellen gevraagd hoe gelukkig en gezond ze zich voelen, of ze voldoende privacy hebben en of ze soms machtsmisbruik ervaren.

Ongewenste intimiteiten

Het platform vindt de resultaten van hun peiling erg confronterend. Daaruit blijkt onder meer dat maar liefst 46 procent van de modellen op voorhand niet weet dat ze uit de kleren moeten gaan. Zo’n 31 procent heeft na een dergelijke opdracht spijt. Ondanks de regel van het platform dat meisjes onder de achttien niet mogen deelnemen aan naaktshoots, blijkt uit de bevraging dat een op de vijf minderjarige het toch al heeft gedaan. Van de bevraagde modellen gaven zeven jongedames toe dat ze reeds ervaring hadden met ongewenste intimiteiten, dwang om seksuele activiteiten uit te voeren en zelfs verkrachting.

Buitenland

De negatieve ervaringen van de modellen vonden bijna allemaal plaats in het buitenland, niet in Nederland zelf. Buiten de landsgrenzen was het volgens de respondenten ook moeilijker om opdrachten te weigeren en lag de druk om ettelijke kilo’s te verliezen heel hoog. Woordvoerster Marvy Rieder zegt aan NOS dat veel meisjes geen idee hebben van wat hen te wachten staat. Ook de begeleiding van modellenbureaus schiet op veel vlakken tekort. Zij wil de sector nu confronteren met de cijfers en bekijken hoe ze als platform kunnen helpen. In België is er geen officiële instantie die modellen beschermt, maar volgens Claudio Minnai van Ulla Models zou het een goed idee zijn. Hij zegt in De Morgen dat modellenbureaus zo zelf op de hoogte worden gebracht.