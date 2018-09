Veerle en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ verwachten kindje

De Lommelse Veerle en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ zijn in blijde verwachting van een kindje. Dat hebben ze vandaag laten weten. “Zo intens gelukkig met het miniwondertje in mijn buik”, klinkt het in een trotse Instagram-post.

Veerle en Nick trouwden in 2016 in het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’ op VTM. Ze konden het vanaf het begin goed met elkaar vinden en besloten in de laatste aflevering om getrouwd te blijven, net als Evelien en Nicholas en Sally en Mathias. Dat laatste koppel is intussen wel gescheiden.

“Zo intens gelukkig met ons miniwondertje in mijn buik”, laat Veerle nu trots via Instagram weten. “En oh zo dankbaar dat Nick en ik dit mogen meemaken!”

“Momenteel is het nog fijn en klein, maar in maart 2019 gaan we met z’n drieën zijn!”, treedt Nick bij.