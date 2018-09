VIDEO. Hoe reageerde de moeder van Bart Kaëll op zijn relatie met Luc Appermont?

Luc Appermont en Bart Kaëll zijn al veertig jaar een koppel, maar toch kwamen ze daar pas in 2010 openlijk mee naar buiten. “Sommigen vinden dat hypocriet, maar alles in zijn tijdsgeest”, zegt Bart Kaëll daarover dit weekend in het JOE-programma ‘De Familie Van Elsen’. Zijn moeder Madeleine vroeg het hem ooit op de man af, maar toen ontkende de zanger het. “Ik had het gevoel dat hij naarmate de tijd minder naar meisjes keek en ik zag het uiteindelijk wel”, vertelt ze nu.