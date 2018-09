Een romantische zonsondergang redt je relatie nog niet

Het einde van de zomervakantie betekent steevast een piek in het aantal echtscheidingen, zelfs bij 70-plussers.

Advocaten die bezig zijn met familierecht merken elk jaar een piek in het aantal echtscheidingen na de zomervakantie. 'Einde van de vakantie', tweet advocaat Steven Vermeylen. 'Alweer veel mensen die willen scheiden. Zelfs 75-jarigen. Triest.'

Einde van de vakantie. Alweer veel mensen die willen scheiden. Zelfs 75-jarigen. Triest. — steven vermeylen (@VermeylenS) August 31, 2018

De advocaat uit Aarschot vermoedt dat koppels tijdens de vakantie meer op elkaars lip kunnen zitten en dat hun slechte kanten meer ergernis kunnen opwekken.

Vermeylen is niet de enige advocaat die na de zomervakantie meer echtscheidingszaken binnenkrijgt. Ook de Antwerpse advocate Stefanie Keyser, die gespecialiseerd is in familierecht, ziet het fenomeen elk jaar terugkeren. 'Koppels die het moeilijk hebben, willen hun relatie toch nog een laatste kans geven in de zomervakantie, of de reis was al lang op voorhand geboekt. Maar vaak is er toch nog ergernis geweest en heeft de vakantie hun relatie niet kunnen rechttrekken.'

Redenen

Echtscheidingsexpert Dimitri Mortelmans (UAntwerpen) beaamt de zomerpiek en ziet twee redenen. De eerste reden is dat koppels hopen dat een vakantie hun relatie kan redden. 'Ze zien de vakantie als laatste reddingsboei. Anders dan tijdens de werkweek spenderen ze veel meer uren met elkaar. Er is de hoop dat ze weer naar elkaar toegroeien bij een romantische zonsondergang, maar uiteindelijk verandert er niets.'

De tweede reden is volgens hem meer praktisch: de vakantie is geen fijne periode om uit elkaar te gaan. En advocaten gaan dan ook met vakantie. Na de kerstvakantie is er overigens een gelijkaardige piek in het aantal echtscheidingen. 'Maar na de paasvakantie vreemd genoeg niet', zegt Mortelmans.

70-plussers

Wat advocaat Vermeylen ook opvalt, is dat 70-plussers vaker scheiden. Dat bevestigt ook Stefanie Keyser.

Ook dat is een tendens die al langer bestaat, zegt Mortelmans. Ze heeft zelfs een naam: de grijze scheidingsgolf. Die ouderen willen vaak hun laatste jaren niet meer in hun huwelijk doorbrengen, of met een zieke partner. Wat volgens Mortelmans ook meespeelt, is dat de babyboomers die nu op leeftijd komen anders naar relaties kijken.