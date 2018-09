Inlichtingendienst gaat in tegen Merkel: “Geen bewijzen van geweld tegen buitenlanders in Chemnitz”

De beelden uit Chemnitz waarop migranten geviseerd lijken te worden door extreemrechtse betogers, zijn waarschijnlijk “bewuste desinformatie”. Dat zegt Hans-Georg Maassen, hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV. Maassen spreekt zo zijn baas, bondskanselier Angela Merkel, tegen.

“Ik deel het scepticisme over berichten van extreemrechtse betogers die mensen achtervolgen in Chemnitz”, stelde inlichtingenchef Hans-Georg Maassen in Bild. “De binnenlandse inlichtingendienst heeft geen betrouwbare informatie over zo’n praktijken.”

Volgens Maassen zijn er geen bewijzen dat een video die circuleert op het internet en waarop migranten geviseerd lijken worden in Chemnitz, echt is. “Mijn voorzichtige beoordeling is dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het hier gaat om bewuste desinformatie, mogelijk met het doel de aandacht af te leiden van de moord daar.”

De uitspraken van Maassen zijn opmerkelijk, aangezien bondskanselier Angela Merkel eerder verklaarde dat de beelden “heel duidelijk haat en de vervolging van onschuldige mensen” toonden. Ze beschuldigde het rechtste Alternative für Deutschland (AfD) er donderdag nog van met gewelddadige betogingen de gemoederen op te stoken na de steekpartij.

Thomas Oppermann van Merkels coalitiepartner SPD noemde de reactie van Maassen al ongepast: “Het hoofd van binnenlandse inlichtingendiensten zorgt nu voor verwarring.”

In de Oost-Duitse stad braken gewelddadige protesten uit nadat een 35-jarige Duitser er vorige week zaterdag werd doodgestoken. Een Syriër en een Irakees werden daarvoor aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Duitse media meldden dat na de betoging van zaterdag een Afghaanse man door vier vermomde mannen werd aangevallen en ineengeslagen.