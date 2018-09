Gegevens gehackt van tienduizenden klanten British Airways

Hackers hebben de voorbije weken financiële gegevens van mogelijk tot 380.000 klanten van British Airways buitgemaakt. De Britse luchtvaartmaatschappij belooft de schade te vergoeden, zo zei topman Alex Cruz vrijdag op BBC Radio.

De hackers hadden het voorzien op informatie over mensen die tussen 21 augustus en 5 september boekten via de website of mobiele app. Ze bemachtigden de naam, het adres, het mailadres en de gegevens van hun bankkaarten. De paspoortgegevens of reisdetails vielen daarentegen niet in handen van de cybercriminelen.

“Het ging om een zeer geavanceerde, criminele aanval op onze site”, verklaarde Cruz. De getroffen klanten zijn op de hoogte gebracht. “We zullen alle schade vergoeden die ze eventueel geleden hebben.”

De topman benadrukte nog dat het gevaar op hacking geweken is en dat website en app weer normaal functioneren.