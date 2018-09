BV-kapper Jochen Vanhoudt opent nieuw salon

BV-kapper Jochen Vanhoudt, die onder meer Josje en Astrid Coppens regelmatig over de vloer krijgt, heeft vrijdag zijn gloednieuw kapsalon in hartje Antwerpen geopend. Hij is voortaan te vinden in een gerenoveerd pand in de Jezusstraat met een wel heel opvallende inkomhal.

Wie binnenkomt in het Jochen Vanhoudt Salon waant zich heel even in een imposante kathedraal. “Ik liet een lichtwand installeren aan de inkom waar ik een beeld naar keuze - letterlijk - kan uitlichten. Momenteel is het interieur van een kathedraal te zien”, zegt Jochen.

Het salon ademt een industrieel minimalistische sfeer uit met warme elementen: aan de ene kant werd voor ruwe bakstenen gekozen met minimalistische spiegels tegen. De andere zijde is wit voor een hedendaags contrast. Jochen, die in zijn salon met producten van Sebastian, System Professional en tools van GHD zal werken, wil dames en heren in de watten leggen.

“De voeten van de zeteltjes aan de wasbak gaan omhoog en tijdens het bezoek kunnen klanten genieten van matcha thee. We hebben negen verschillende soorten van Café Couture, drie daarvan zijn matcha lattes. Het drankje is inbegrepen in de prijs.” De voorbije maanden nam Jochen hij zijn intrek in de benedenverdieping van de Beauty and Lifestyle Academy van zijn groede vrienden Lesley-Ann Poppe en haar echtgenoot Kevin Lebreton.

Meer info: www.jochenvanhoudt.be, Jezusstraat 39 in Antwerpen (vlakbij het station en de De Franklin Rooseveltplaats). Afspraak maken kan via 03 / 296 20 85