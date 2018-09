Hamontenaar krijgt 6 jaar voor neersteken autistische vriend

Achel / Hamont-Achel -

Zes jaar effectieve celstraf was vrijdag in de Hasseltse rechtbank het verdict voor de 28-jarige Hamontenaar D. N. die op 23 december 2015 een autistisch man neerstak. Hij raakte het autistisch slachtoffer (38) met een vleesmes in de arm en stak vier cm diep in de borststreek. Dankzij snel ingrijpen van een buurman en een operatie in het Mariaziekenhuis in Overpelt wist de man te overleven.