Twee op drie werknemers geeft leidinggevende goed rapport: welke types bestaan er?

Hasselt -

Hij is een coach en luisterend oor, stimuleert teamwork en is beschikbaar bij problemen. Twee op de drie werknemers herkennen die kwaliteiten in hun leidinggevende en geven hem of haar daarom een goed rapport. De nieuwe generatie koppelt daar nog een extra voorwaarde aan: de baas mag niet langer zeggen hoe ze iets moeten doen. Bedrijven zetten daarom in op de zogenaamde “baas op afroep”.