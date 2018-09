Zo glamoureus vierde Beyoncé haar verjaardag

Afgelopen dinsdag mocht de Amerikaanse zangeres Beyoncé 37 kaarsjes uitblazen. Maar wat doet zo’n ster op haar verjaardag? Ze toonde een glimp van haar dag via Instagram en die zag er bijzonder glamoureus uit.

Beyoncé maakte het op haar verjaardag gezellig romantisch met haar echtgenoot Jay Z op het Italiaanse eiland Sardinië. De twee aten taart midden in de natuur en lachten voortdurend. Jay Z nam veel beelden van zijn Mrs. Carter, maar het koppel poseerde ook samen voor een kiekje. Queen B droeg een zwierige roze outfit: een crop top met diep decolleté en een lange rok. Die combineerde ze met een rieten flaphoed, rode zonnebril met subtiele cateye en rose oorbellen.





Emotioneel jaar

Bij een van de beelden stond een emotionele boodschap van de ‘Freedom’- ster. Die is zeldzaam, want Beyoncé plaatst foto’s gewoonlijk zonder bijschrift op het internet. Ze overliep wat ze het voorbije jaar allemaal heeft bereikt en dat is erg veel.





“Op mijn 36ste werd ik mama van drie kinderen. Ik gaf een tweeling borstvoeding. Ik hernieuwde na tien jaar mijn geloften met mijn man. Ik kwam na mijn zwangerschap terug thuis op een podium, dat van Coachella. Dan lanceerden mijn man en ik ons album samen ‘Everything Is Love’. En we hebben genoten van de wereld rondtoeren met ons gezin. Dit jaar was monumentaal voor mij. Ik wil God bedanken voor iedereen die in mijn leven is. Bedankt voor alle positiviteit en de mooie verjaardagswensen. Ik kijk ernaar uit om te leren van mijn verleden, te leven in het heden en me over te geven aan de toekomst. Ik hou van jullie, Hive. B”, schreef ze. De foto met tekst, die eerder verscheen op haar website, kreeg meer dan 7,5 miljoen likes.