Meeste hazelnootpasta’s bevatten giftige stoffen: “Geen choco meer in de brooddoos”

Een ‘boke met choco’. Een caloriebommetje, maar nog altijd dagelijkse kost bij heel wat gezinnen en nog altijd een vaste klant in de brooddozen van onze kinderen. Het hoge suikergehalte (50 procent) is echter niet het enige probleem bij hazelnootpasta’s, meldt consumentenorganisatie Test Aankoop. “De meeste choco’s bevatten ook schadelijke, kankerverwekkende stoffen die vooral voor kleine kinderen gevaarlijk kunnen zijn.”

“De meeste hazelnootpasta’s bestaan voor de helft uit suiker, en nog eens een vijfde is (palm)olie”, aldus Test Aankoop. “Niet verwonderlijk zitten ze bomvol calorieën. In totaal testten wij onlangs 25 hazelnootpasta’s en buiten de ongezonde suikers en vetten troffen we ook schadelijke stoffen aan die gevaarlijk kunnen zijn voor kleine kinderen.”

Ingrediënten zoals cacao of plantaardige vetten kunnen onbedoeld contaminanten of vervuilende stoffen bevatten. Het gaat om 3-MCPD en glycidylesters (GE), schadelijke stoffen die voorkomen in geraffineerde plantaardige oliën en vetten.

“Vooral glycidylesters zijn zorgwekkend, aangezien ze niet alleen kankerverwekkend, maar ook genotoxisch zijn”, zegt de consumentenorganisatie. “Dat betekent dat ze schade kunnen aanrichten in ons genetisch materiaal. Er bestaat geen veilige drempel voor glycidylesters. Ze moeten dus absoluut worden vermeden in voedingsmiddelen.”

Vooral risico’s voor kleine kinderen

In de test werden glycidylesters teruggevonden, weliswaar onder de wettelijke limiet. “Maar elke aanwezigheid ervan is voor ons onaanvaardbaar. Slechts één hazelnootpasta (op basis van melkvet) was volledig vrij van beide contaminanten. In de andere producten vonden we sporen van 3-MCPD terug, een stof die in hoge doses schadelijk kan zijn voor de nieren en de mannelijke vruchtbaarheid. Ook producten zonder palmolie bleken de schadelijke stoffen te bevatten.”

Bij het slechtste resultaat was het gehalte hoog genoeg om met één portie hazelnootpasta (15 à 20 gram, een koffielepel) de tolereerbare dagelijkse inname (TDI) voor een kind van 10 kilo net niet te overschrijden. Voor de andere geteste producten en voor kinderen met een hoger lichaamsgewicht zijn de resultaten minder zorgwekkend. Hoe lager het lichaamsgewicht, hoe sneller kinderen de veiligheidslimiet bereiken én overschrijden.

“Liever geen choco in de brooddoos”

“Gezien de populariteit van choco en andere lekkernijen met palmolie en -vet bij de allerkleinsten, moet de aanwezigheid van glycidylesters en 3-MCPD onder een aanvaardbaar veiligheidsniveau worden gehouden”, zo pleit Test Aankoop. “Wij willen dan ook strengere Europese limieten, zoals die ook al bestaan voor andere schadelijke stoffen zoals acrylamide. Daarom zullen we onze testresultaten doorspelen aan het Europees Voedselagentschap EFSA en de FOD Volksgezondheid.”

“Sowieso laat je de allerkleinsten liever een ander beleg eten bij de boterham dan hazelnootpasta. Niet alleen omwille van alle suikers en verzadigde vetten, maar dus ook omwille van eventuele contaminanten.”