Prins Harry weigert al 20 jaar afstand te doen van deze armband, dit is waarom

Al twintig jaar lang draagt de Britse prins Harry dezelfde armband, zelfs op zijn huwelijksdag. Wat maakt die ene armband nu zo speciaal voor de prins dat hij hem nooit afdoet?

We hebben allemaal wel kledingstukken of juwelen die een emotionele lading hebben en die we om die reden nooit weg zullen doen. Prins Harry is wat dat betreft niet anders dan wij. Toen hij en Meghan pas begonnen daten, vielen hun bij elkaar passende blauwe armbandjes meteen op. Maar het is de andere armband van de prins die bijna nooit van zijn pols verdwijnt.

De armband in kwestie is een bruin-zwart exemplaar met zilver. Hij kocht hem op reis door Afrika vlak na het overlijden van zijn moeder, prinses Diana. Naar verluidt zou ook William een gelijkaardig exemplaar hebben.

Harry bij een door stropers gedode neushoorn in Zuid-Afrika. Foto: Photo News

Toen Diana in augustus 1997 omkwam, droeg prins Charles zijn zonen niet veel later op om hun valiezen te pakken. Ze zouden samen naar Afrika reizen om het verlies in alle stilte en weg van alle aandacht te kunnen verwerken. Voor Harry en William werd het de eerste kennismaking met het Afrikaanse continent en zeker bij Harry ontstond toen al een grote voorliefde voor het continent die nooit meer zou verdwijnen. Hij steunt er verschillende goede doelen en zou er naar eigen zeggen liefst nog veel meer tijd doorbrengen.

“Ik voel me nergens ter wereld meer mezelf”, zegt de prins over Afrika. “Ik heb er een intens gevoel van volledige ontspanning en normaliteit. Ik word er niet herkend en kan mezelf verliezen in de jungle met wat ik de meest ‘down-to-earth’ mensen op de planeet zou noemen. Ik praat met hen over hun jobs, wat ze doen. En ik leer er zo veel bij.”

Na de aankondiging van zijn verloving met Meghan Markle, inclusief armband aan de rechterpols. Foto: AFP

Ook op de Annual Wellchild Awards was de armband van de partij. Foto: ISOPIX