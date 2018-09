Producten in afvalton gaan smeulen bij Belfort International

Heusden-Zolder - De brandweer is vrijdag even na 4 uur voor een brand in een bedrijf in de Dellestraat in Zolder opgeroepen. In de bedrijfshal van Belfort International was in een ijzeren afvalton iets aan het smeulen. Dat zorgde voor hinderlijke rook en geur. Omdat de brandweer niet meteen wist welke producten in de ton zaten, werd iemand van het bedrijf gecontacteerd. Toen duidelijk werd dat het om ongevaarlijke stoffen ging, werd de ton onder de koker uitgehaald en met water geblust. Er is geen schade. (mm)