Woods en McIlroy schitteren in eerste ronde BMW Championship golf

Tiger Woods en Rory McIlroy zijn met een schitterende ronde van 62 slagen van start gegaan op het BMW Championship golftoernooi (PGA/9 miljoen dollar). Op de Aronimink golfbaan in het Amerikaanse Newtown Square deelt het duo de koppositie.

Woods, die deze week van de Amerikaanse Ryder Cup-kapitein Jim Furyk een wildcard kreeg voor het treffen tussen Europa en de Verenigde Staten, liet zien dat hij opnieuw tegen zijn beste vormpeil aanleunt. De 42-jarige Amerikaan, die het toernooi in 2007 en 2009 op zijn naam schreef, lukte een foutloos parcours en putte zeven birdies en een eagle weg. Hij ging één keer in de fout.

McIlroy, winnaar van het toernooi in 2012, putte tien birdies weg en moest twee bogeys incasseren. Het duo telt een slag voorsprong op de Amerikaan Xander Schauffele. De Amerikaan Bryson DeChambeau zette een eerste ronde neer van 67 slagen, goed voor een gedeelde 20e plaats. Hij is de nummer één in het FedExCup-klassement, de race voor de bonus van 10 miljoen dollar. Justin Thomas, de regerende FedExCup-kampioen, staat op de vierde plaats met twee slagen meer dan de leiders.

Stand na eerste ronde:

1. Tiger Woods (VSt) 62 -8

. Rory McIlroy (NIe) 62

3. Xander Schauffele (VSt) 63

4. Alexander Noren (Zwe) 64

. Billy Horschell (VSt) 64

. Peter Uihlein (VSt) 64

. Justin Thomas (VSt) 64

8. Ricky Fowler (VSt) 65

. Byeong Hun An (ZKo) 65

. Aaron Wise (VSt) 65

. Ryan Armour (VSt) 65