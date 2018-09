Extreemrechtse Braziliaanse presidentskandidaat neergestoken tijdens campagne voeren

Jair Bolsonaro is donderdag met spoed geopereerd, nadat hij tijdens het campagne voeren in de buik was gestoken. Foto: EPA-EFE

Het extreemrechtse parlementslid Jair Bolsonaro, favoriet voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen komende maand in Brazilië, is donderdag met spoed geopereerd, nadat hij tijdens het campagne voeren in de buik was gestoken.

Een van zijn zonen, Flavio Bolsonaro, parlementslid in de staat van Rio de Janeiro, had het nieuws gemeld op Twitter en had eerst gesproken over “oppervlakkige verwondingen”. “Spijtig genoeg is het erger dan we gedacht hadden”, schreef hij later.

“Zijn lever, een long, en een deel van zijn ingewanden zijn doorboord. Hij verloor veel bloed”, zei Flavio Bolsanora. Zijn toestand zou nu wel gestabiliseerd zijn.

Het ziekenhuis van Juiz de Fora, de stad van 700.000 inwoners waar de kandidaat werd aangevallen, ontkende even later dat de lever van Bolsonaro geraakt is. Volgens het ziekenhuis Santa Casa op nieuwssite G1 werden enkel de ingewanden van Bolsonaro geraakt. Zijn toestand is “stabiel”. Het ziekenhuis zei dat hij met spoed was geopereerd.

Dader opgepakt

Een woordvoerder van de militaire politie zei dat de verdachte, een man van veertig, onmiddellijk opgepakt is. De dader had “een mes bij gewikkeld in een doek”. Verschillende websites zeggen dat de dader een activist is van de linkse partij PSOL en dat hij zou gezegd hebben dat hij handelde “in naam van God”.

Bolsonaro geldt als bewonderaar van de militaire dictatuur (1964-85), die gepaard ging met willekeurige arrestaties, folteringen en moorden. Regelmatig laat hij zich racistisch, seksistisch of homofoob uit. In de jongste peiling voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ligt Bolsonaro op kop met 22 procent.

Het was de eerste peiling nadat de kandidatuur van ex-president Luis Inacio Lula da Silva ongeldig werd verklaard, tot dan de grote favoriet. Lula is veroordeeld tot meer dan 12 jaar cel voor corruptie.